2019/05/25 | 20:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مسؤول محلي يوم السبت ان مجهولين يُعتقد انتماؤهم الى تنظيم داعش اضرموا النيران بمساحات كبيرة من الحقول الزراعية جنوب محافظة كركوك.

وقال المسؤول انه بعد الساعة الخامسة من مساء اليوم نشب حريق هائل في حقول للفلاحين في منطقة تازة وبشير جنوب كركوك، مردفا بالقول ان الحرائق اتت على مساحة تُقدر بأكثر من 1500 دونم.

واضاف المسؤول ان بقايا عناصر تنظيم داعش هي من تفتعل الحرائق طلية الايام العشرة الماضية في الحقول الزراعية بكركوك.

وتابع المسؤول ان الحرائق في حقول تازة وبشير لاتزال مستمرة دون ان تتم السيطرة عليها بسبب تأثير الرياح شديدة السرعة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اندلاع حرائق "هائلة" في حقول زراعية جنوب كركوك) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اندلاع حرائق "هائلة" في حقول زراعية جنوب كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).