2019/05/25 | 20:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: a4FQ-ZgVinQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حديث زمان .. الحلقة 14 - 2019/5/25) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حديث زمان .. الحلقة 14 - 2019/5/25) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).