خبر صادم لمسؤولي الصفحات الموثقة

2019/05/25 | 20:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ نشر مركز الاعلام الرقمي خبرا عن توثيق صفحة الفيسبوك الحكومية منها والشخصية، لايعني منحها حصانة من الاختراق والسرقة.وذكر بيان للمركز ان “مختصين اوضحوا في المركز ان توثيق صفحات الفيسبوك بالعلامة الزرقاء يضيف لها الصفة الرسمية للجهة او الشخصية التي تمثلها فقط .وبين فريق المركز ان” هناك خطأ شائع لدى الكثير […]

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