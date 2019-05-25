امانة بغداد:حملات مكثفة لازالة التجاوزات في العاصمة

2019/05/25 | 20:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد، السبت، اجراء حملات مكثفة لازالة التجاوزات في قواطع مختلفة من العاصمة بغداد.وقالت الامانة في بيان وتلقته وكالة صدى، إنها اجرت “حملات في حي الجهاد وحي المعلمين ومنطقة بغداد الجديدة وشارع عتبة بن غزوان وفي عدة شوارع اخرى ضمن قواطع بلدية الرشيد وبغداد الجديدة والشعب والدورة”.واضافت ان “الحملات تضمنت ازالة عدد

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