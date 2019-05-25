ارتفاع عدد الوفيات بين متسلقي جبال نيبال

2019/05/25 | 20:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة قال مسؤولون في نيبال إن متسلقا بريطانيا لقي حتفه لدى هبوطه من على قمة جبل إفرست، اليوم السبت، (25 مايو أيار) ليصبح ثامن ضحية تسقط على أعلى قمة جبلية في العالم، وليصل عدد من فقدوا أرواحهم في جبال الهيمالايا في نيبال إلى 18 شخصا في موسم التسلق الحالي.وعزا مسؤولون سبب أغلب الوفيات […]

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