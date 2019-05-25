العراق يحقق اعلى نسبة توليد للطاقة في 2019

2019/05/25 | 21:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق العراق اعلى نسبة توليد للطاقة المجهزة في 2019.وبلغ الفارق وفقا للجدول ادناه، في تجهيز الطاقة الكهربائية بين عام 2018-2019 بحسب الارقام والاحصائيات الصادرة عن وزارة الكهرباء كبير جداً .

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