مركز الاعلام الرقمي:توثيق صفحات الفيسبوك بالعلامة الزرقاء لايمنع اختراقها

2019/05/25 | 21:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مركزالاعلام الرقمي ان توثيق صفحة الفيسبوك الحكومية منها والشخصية، لايعني منحها حصانة من الاختراق والسرقة.واوضح المختصون في المركز ان توثيق صفحات الفيسبوك بالعلامة الزرقاء يضيف لها الصفة الرسمية للجهة او الشخصية التي تمثلها فقط .وبين فريق المركز ان” هناك خطأ شائع لدى الكثير من مسؤولي ومحرري الصفحات الموثقة ؛ فضلاً عن الكثير

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