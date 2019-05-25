2019/05/25 | 21:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالفيديو..مجموعة مسلحة تعلن انها ستثأر لضحايا أحداث مول البشير في النجف

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالفيديو..



مجموعة مسلحة تعلن انها ستثأر لضحايا أحداث مول البشير في النجف وكالة خطوة برس.

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