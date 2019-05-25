الحلبوسي يبحث مع رئيس الجبهة العربية اوضاع نازحي كركوك

2019/05/25 | 21:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم

السبت، اوضاع محافظة كركوك وخصوصا النازحين، مع رئيس الجبهة العربية الموحدة الشيخ

وصفي العاصي.

وقال بيان للمكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب

تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “الاجتماع شهد التاكيد على اهمية اعادة

النازحين الى مناطقهم، وتحقيق الاستقرار والتعايش بين مكونات المحافظة”.

وتابع “الطرفان بحثا توحيد الصفوف

لمنع عودة تنظيم داعش الارهابي بعد الانتصار عليه وبذل المزيد من الجهود لحل المشاكل

العالقة”.

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