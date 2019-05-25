الصين تزيح الستار عن أسرع قطار في العالم

2019/05/25 | 21:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة كشفت كبرى الشركات الصينية لصناعة القطارات عن نموذج مبدئي لقطار مغناطيسي معلق، سيكون هو الأسرع في تاريخ البشرية، إذ من المتوقع أن تصل سرعته القصوى إلى 600 كم/سا.وتعمل الشركة الحكومية الصينية للسكك الحديدية، “CRRC”، حاليا، على تجربة النموذج الاختباري للقطار الذي يبدأ إنتاجه على نطاق واسع مع حلول عام 2021.ويتميز القطار […]

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