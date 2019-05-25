نائب برلماني: الخارطة السياسية ستغيير في الايام المقبلة

2019/05/25 | 21:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجح النائب عن تحالف الفتح حنين القدو تغيير الخارطة السياسية في الايام المقبلة بسبب الصراع على الدرجات الخاصة.

وقال القدو،في حديث "للاتجاه"،"إن التقارب والتباعد بين الكتل السياسية في تزايد سيما مع اقتراب موعد التغييرات في المناصب الخاصة ووكلاء الوزارات والمدراء العامين والسفراء".

وبين أن "بعض التحالفات هشة وستكون عرضة للانهيار بالتزامن مع الصراع على المناصب".

MJ

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