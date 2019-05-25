ذي قار تعلن تعطيل الدوام الرسمي بذكرى استشهاد الامام علي

2019/05/25 | 21:23

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بغداد اليوم _ ذي قار

أعلن مجلس محافظة ذي قار، السبت، تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة، يوم الاثنين المقبل، بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام).

وقال إعلام المجلس في بيان: "لغرض فسح المجال أمام المؤمنين لأداء زيارة مرقد الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) في ذكرى استشهاده؛ قرر مجلس محافظة ذي قار تعطيل الدوام الرسمي في دوائر المحافظة كافة".

واستنثى قرار مجلس محافظة ذي قار "الدوائر الأمنية والصحية والخدمية".

بغداد اليوم _ بابل

كشفت مستشفى الحلة التعليمي عن تسجيل أكثر من 730 حادث مروري في محافظة بابل خلال الأشهر الأولى من العام الجاري 2019، أدت إلى مصرع وإصابة المئات بينهم نساء وأطفال.

وأظهرت وثيقة صادرة عن مدير طوارئ المستشفى ربيع زكي الخفاجي،

بغداد اليوم _ بغداد

كشفت مديرية الزراعة بمحافظة نينوى، اليوم السبت، اجمالي المساحات المتضررة من سلسلة الحرائق الأخيرة، فيما أكدت أن أعنفها حدث اليوم.

وقال مدير زراعة نينوى، دريد حكمت طوبيا، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "اج

بغداد اليوم _ ذي قار

أعلن مجلس محافظة ذي قار، اليوم السبت، دخول خط (ناصرية - شطرة) الحراري للعمل، فيما أكد أن هذا الخط سيجهز مناطق شمالي الناصرية بـ200 ميجاواط، بواقع 16 ساعة يوميًا.

وقال رئيس المجلس رحيم الخاقاني في بيان، إن "نتائج دخول خ

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