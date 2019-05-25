انفجار لغم ارضي في احدى القرى شمالي العراق يؤدي لإصابة شخصين بجروح بليغة

2019/05/25 | 21:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ادى انفجار لغم ارضي في احدى القرى التابعة لقضاء العمادية شمال محافظة دهوك في اقليم كوردستان يوم السبت لإصابة شخصين بجروح بليغة.

وقال مصدر مطلع ، ان الانفجار حصل مساء اليوم السبت قرب قرية برجي التابعة لقضاء العمادية، وتسبب بإصابة شخصين بجروح بليغة.

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