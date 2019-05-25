المالية النيابية: رواتب موظفي الاقليم سترسل قبل عطلة عيد الفطر المبارك ..

2019/05/25 | 21:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صبيح ثعلب / العراق

اعلنت اللجنة المالية النيابية، السبت، ان الحكومة الاتحادية سترسل المبالغ المخصصة لرواتب الموظفين في اقليم كردستان قبل حلول عيد الفطر المبارك.وقال النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني شيروان ميرزا في بيان تلقت /الحدث الأخبارية /، نسخة منه، ان "الحكومة الاتحادية سترسل المبالغ المخصصة لرواتب الموظفين للشهر الثالث الى اقليم كوردستان قبل حلول عيد الفطر المبارك".واضاف، ان "الحكومة الاتحادية ترسل المبالغ المخصصة لرواتب الموظفين في ايام 11 الى 15 من كل شهر، لكن الشهر الحالي وبسبب حلول عيد الفطر المبارك ستقوم الحكومة الاتحادية بارسال المبالغ المخصصة للرواتب قبل حلول العيد".وتابع، بما ان "الحكومة الاتحادية سترسل رواتت الموظفين قبل العيد فعلى حكومة اقليم كوردستان البدء بتوزيع رواتب الموظفين قبل حلول العيد".

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