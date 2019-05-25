طهران تستبعد الحل الدبلوماسي لأزماتها مع واشنطن لانقطاع قنوات الاتصال

2019/05/25 | 21:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واستبعدت الخارجية في بيان إمكانية إيجاد حل دبلوماسي سريع لأي أزمة قد تنشب بين إيران وأمريكا، مشيرة إلى أن السبب في ذلك يعود لانقطاع قنوات الاتصال.وأوضح البيان أن الظروف التي خلقتها الإدارة الأمريكية الحالية تشير إلى عدم إمكانية حل أي أزمة بشكل سريع وسهل. انتهى.ص.هـ.ح.

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