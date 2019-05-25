موسكو: لا نرى عقبات أمام تطوير باكستان لبرنامجها الصاروخي بشروط

2019/05/25 | 21:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي اليوم السبت، أن موسكو لا ترى أي عقبات أمام تطوير باكستان لبرنامجها الصاروخي ، ولكن بما يتوافق مع

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