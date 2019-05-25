"العهد نيوز" تنشر التعليمات الوزارية للأمتحانات النهائية في الجامعات

2019/05/25 | 21:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، التعليمات الوزارية الخاصة بامتحانات نهاية السنة للعام الدراسي 2018/2019.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته "العهد نيوز"،

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