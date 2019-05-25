2019/05/25 | 21:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رامز جلال ينتقم من بشرى على طريقته الخاصة في رامز في الشلال) نشر أولاً على موقع (ام بي سي العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: qyEEgyvn5WA
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رامز جلال ينتقم من بشرى على طريقته الخاصة في رامز في الشلال) نشر أولاً على موقع (ام بي سي العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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