2019/05/25 | 21:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ أعلنت العتبة الحسينية المقدسة، السبت، عن الاختصاصات التي سيتم افتتاحها في جامعة الزهراء (عليها السلام) للبنات في محافظة كربلاء المقدسة التي تعد الأولى من نوعها في العراق.وقال عضو مجلس إدارة العتبة الحسينية المقدسة السيد أفضل الشامي، في تصريح صحافي، انه “تم استحصال الموافقة لفتح الجامعة منتصف عام 2018، وسيتم فتح باب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعلان عن اختصاصات جامعة البنات الاولى في العراق) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعلان عن اختصاصات جامعة البنات الاولى في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).