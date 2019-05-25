نائب: خطة لتعديل مسار التعليم العالي في العراق

2019/05/25 | 21:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس لجنة التعليم العالي في مجلس النواب، مقدام الجميلي، اليوم السبت، عن وجود خطة لتعديل مسار التعليم العالي في البلد.وقال الجميلي في تصريح لـوكالة النبأ للأخبار، ان "أبرز الخطوط العريضة لهذه الخطة هي الاهتمام باختيار عمادات الكليات ورؤساء الجامعات بشكل مهني بعيدا عن الحزبية والمحسوبية والعشائرية".

واضاف "سينصب اهتمام اللجنة بالمناهج وطرائق التدريس والدراسات العليا"، مشيراً الى ان "التركيز سيكون على البحوث والاهتمام بالنوعية وليس الكم بما يفيد مؤسسات الدولة والذي يمكن ان يفيد الباحثين ودعمهم مادياً ومعنوياً".

وتابع ان "الطلبة ستكون لهم حصة في هذا الاهتمام من خلال الاعتناء بالاقسام الداخلية واعادة تاهيل الجامعات المدمرة في المناطق المحررة".

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