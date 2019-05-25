ولادة وحيد قرن معرض للانتقراض التام

2019/05/25 | 21:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة شهدت حديقة حيوان مدينة شيكاغو في ولاية إلينوي ولادة نادرة لوحيد القرن الأسود الشرقي، هذا النوع من الحيوانات الآيلة للانقراض التام.ونشر ممثلو حديقة الحيوانات الأمريكية الخبر وصورا عن “الولادة السعيدة” على الصفحة الرسمية للحديقة في موقع “تويتر”.وأنجبت أنثى وحيد القرن الأسود الشرقي، البالغة من العمر 13 عاما وتدعى كابوكي، يوم الاثنين […]

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