هل صفحات الفيسبوك الموثقة بالعلامة الزرقاء محمية من الاختراق؟

2019/05/25 | 21:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أكد مركز الإعلام الرقمي، اليوم السبت، أن توثيق صفحة الفيسبوك الحكومية منها والشخصية، لا يعني منحها حصانة من الاختراق والسرقة.وقال المركز في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “المتخصصين في المركز أوضحوا أن توثيق صفحات الفيسبوك بالعلامة الزرقاء يضيف لها الصفة الرسمية للجهة او الشخصية التي تمثلها فقط”.وبين فريق

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