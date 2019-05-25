زراعة نينوى تعلن حصيلة المساحات المتضررة من جراء الحرائق

2019/05/25 | 21:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ نينوى

أعلن مدير زراعة نينوى دريد حكمت طوبيا، السبت، ان المساحات

المتضررة من جراء الحرائق وصلت إلى 1575 دونم في نينوى وبعدد 32 حريقا.

وأضاف مدير الزراعة في بيان تلقى “النور نيوز”

نسخة منه، أن “الحرائق كانت أعنفها اليوم السبت الموافق 25/5/2019 حيث حدث حريق

كبير بين قرية ابو كله وقرية مثلث والتابعتين لشعبتي العياضية وربيعة وكان بسبب تطاير

شرارة من إحدى الحاصدات على الأرجح ووفق مابينوا بعض من أهالي المنطقة”.

وبين مدير الزراعة انه “ومع بدء الحريق تلقينا عدة إتصالات

من المنطقة وقمنا بتوجيه كادرنا في الشعبتين فضلاً عن تواصلنا مع الإخوان في الدفاع

المدني مشكورين على جهودهم في إطفاء أكثر الحرائق وكذلك نخوة أهالي المناطق والفلاحين

والمزارعين وقواتنا المسلحة أدت إلى إنخفاض نسبة تضرر المحاصيل”.

واضاف مدير الزراعة ان “هذا اليوم كانت نسبة تضرر المحاصيل

بسبب الحرائق الأكبر حيث وصلت إلى 825 دونم وهي الأكثر منذ بداية تسجيل الحرائق الأسبوع

الماضي حيث سجلت اليوم حرائق في العياضية وربيعة وبرطلة وتل عبطة والشورة وحميدات”.

ولفت الى أن “أسباب تسجيل المساحة الكبيرة هذا اليوم

كان نتيجة كثافة المزروعات وحركة الرياح النشطة رغم وصول الدفاع المدني وأهالي المنطقة

إلى ان 700 دونم التي تم تسجيلها في العياضية إحترقت بالكامل في المقاطعة 59/بئر الحلو

/ اراضي الملكية والعائدة للفلاح احمد حمود الطه”.

ودعا مدير الزراعة إلى “ضرورة تواجد الفلاح والمزارع

في أراضيهم وضرورة وضع الإطفاءيات في حاصداتهم وكذلك وجود تنكر ماء وساحبة لغرض السيطرة

على اية حرائق لا سامح الله تطال مزروعاتهم”.

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