الاعلام الرقمي: توثيق صفحات الفيسبوك بالعلامة الزرقاء لا يمنع اختراقها

2019/05/25 | 21:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ منوعات

أكد

مركز الاعلام الرقمي، اليوم السبت، أن توثيق صفحات موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”

بالعلامة الزرقاء، لا يمنع اختراقها.

وذكر

المركز، في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “المختصين في مركز

الاعلام الرقمي أكدوا أن توثيق صفحات الفيسبوك بالعلامة الزرقاء يضيف لها الصفة الرسمية

للجهة أو الشخصية التي تمثلها فقط”.

وأضاف

البيان، أن “هناك خطأ شائعاً لدى الكثير من مسؤولي ومحرري الصفحات الموثقةـ فضلاً

عن الكثير من الناس، وهو اعتقادهم بعدم امكانية اختراقها مما يوقعهم في مصيدة الهاكرز”.

وأكد،

أن “الكثير من الصفحات الموثقة تعرضت للاختراق أو الاغلاق أو الاستيلاء عليها،

بسبب هذا الاعتقاد الخاطئ، وهو ما حصل في العديد من الصفحات الكبرى التي يتجاوز عدد

متابعيها المليون متابع أو أكثر”.

ولفت

مركز الاعلام الرقمي، إلى أن “تأمين الصفحات يعتمد على الحسابات التي تديرها والتي

يجب أن تكون مؤمنة بالطرق الصحيحة، التي سيتطرق لها مركز الاعلام الرقمي في بيان لاحق”.

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