بذكرى استشهاده .. تطبيق خطة تأمين زائري الامام علي

2019/05/25 | 21:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ أعلنت مديرية شرطة محافظة النجف، اليوم السبت، تطبيق الخطة الأمنية الخاصة بزيارة الإمام علي (عليه السلام) في ذكرى استشهاده وقيام دوريات نجدة النجف بتامين الحماية للزوار والمواطنين.وقالت المديرية في بيان إن “دوريات النجدة باشرت بإشراف مباشر من مدير قسم النجدة العميد الحقوقي سلمان عبد الحسن عبيدة بالانتشار ضمن مناطق المسؤولية لغرض […]

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