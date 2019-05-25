2019/05/25 | 21:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ إعادة إصدار 9 اطنان من التبغ مخالفة للضوابط في منفذ طريبيل

25/05/2019 21:49:00 PM |

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واع/ بغداد/م.ا

اعلنت الهيئة العامة للجمارك، السبت، عن أعادة إصدار أرسالية بحمولة 9 اطنان من مادة التبغ في منفذ طريبيل الحدودي بمحافظة الأنبار كونها مخالفة لضوابط وتعليمات الاستيراد.

وذكر بيان للهيأة تلقته( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع )، ان "السلطة الجمركية لمنفذ طريبيل اعادت اصدار أرسالية التبغ كونها وردت الى المنفذ دون استحصال موافقة وزارة الزراعة والتي يجب تقديمها مع الاوراق الرسمية للأرسالية".

وأضاف البيان, أن "إجراءات الإعادة تمت وفقاً للقوانين والتعليمات النافذة".





يذكر, ان الهيئة العامة للجمارك تعلن بشكل مستمر عن ضبط واعادة اصدار مواد مختلفة يتم كشفها في مراكزها الجمركية تمنع من خلالها دخول المواد المخالفة لشروط وضوابط الأستيراد.

ت/م.م

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