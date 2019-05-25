2019/05/25 | 21:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، القبض على 6 عناصر من مقاتلي "ديوان الجند" التابع لتنظيم داعش، في مدينة الموصل بمحافظة نينوى.

وقال الناطق باسم الداخلية، اللواء سعد معن، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "مديرية شرطة النمرود التابعة لقيادة شرطة نينوى، وبناءً على أوامر قبض صارة عن القضاء، القت القبض على 6 عناصر من عصابات داعش الإرهابية".

وأضاف معن، أن "الإرهابيين كانوا خلال فترة سيطرة عصابات داعش على مدينة الموصل يعملون مقاتلين فيما يسمى بديوان الجند، وأحدهم كان يعمل فيما يسمى الأمنية".

بغداد اليوم _ الأنبار

كشف مصدر مطلع، اليوم السبت، عن تحركات "غير طبيعية" تقوم بها القوات الامريكية في قواعدها العسكرية داخل محافظة الأنبار، واتخاذها احتياطات واسعة قرب مناطق نفوذ الحشد الشعبي.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "وضع

بغداد اليوم _ بغداد

علقت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، اليوم السبت، على تقارير إعلامية تحدثت عن بناء ايران "معبراً سرياً" على الحدود العراقية السورية لـ"تهريب" السلاح والنفط، في مدينة القائم غرب العراق، فيما اتهمت واشنطن بـ&qu

بغداد اليوم _ ديالى

أعلنت مديرية الدفاع المدني بمحافظة ديالى، اليوم السبت، إنقاذ 26 دونماً مزروعة بمحصول الحنطة من حريق نشب شمال غربي مدينة بعقوبة، مركز المحافظة.

وذكرت مديرية الدفاع المدني، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن "ح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الإطاحة بـ6 عناصر من مقاتلي "ديوان الجند" التابع لداعش بالموصل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الإطاحة بـ6 عناصر من مقاتلي "ديوان الجند" التابع لداعش بالموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).