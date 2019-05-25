وزارة الداخلية: القبض على 6 عناصر من مقاتلي

2019/05/25 | 21:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، القبض على 6 عناصر من مقاتلي "ديوان الجند" التابع لتنظيم داعش الارهابي، في مدينة الموصل بمحافظة نينوى.

وقال الناطق باسم الداخلية،

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