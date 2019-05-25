بانفجار لغم.. أصابة شخصين شمالي دهوك

2019/05/25 | 21:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

افاد مصدر امني في محافظة دهوك، اليوم السبت، بأن شخصين اصيبا بانفجار لغم شمالي المحافظة.

وقال المصدر في حديث صحفي اطلعت عليه "العهد نيوز"

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