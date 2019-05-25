دمشق: هدف الحملة الكيميائية ضد سوريا عرقلة تقدم الجيش في إدلب

2019/05/25 | 21:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية بأن الوزارة والقوات المسلحة السورية كانتا قد نفتا هذه الأنباء جملة وتفصيلا.وشدد على أن ما يجري الآن هو "حملة ممنهجة من الأكاذيب لاتهام الدولة السورية باستخدام هذه الأسلحة، واصفا الاتهامات بأنها مجرد "محاولة مكررة يائسة من بعض الدول الغربية لتخفيف الضغط عن المسلحين في إدلب وتأخير تقدم الجيش في تلك المناطق، مؤكداً مواصلة الحرب ضد الاٍرهاب وتطهير كل شبر من سوريا. انتهى.ص.هـ.ح.

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