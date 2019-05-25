بومبيو: وجهت بصفقات أسلحة للسعودية والإمارات والأردن بقيمة 8،1 مليار دولار

2019/05/25 | 21:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأوضح بومبيو، أن السبب الرئيس الذي دفع إدارة ترامب لاتخاذ قرار تمرير الصفقات التفافا على الكونغرس هو ضرورة دعم حلفاء واشنطن "وتعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط ومساعدة دول المنطقة في حماية نفسها علاوة على ردع إيران وفق بيان صدر عن الخارجية الأمريكية.وشدد بومبيو على أن الخطوة إجراء استثنائي طارئ. انتهى.ص.هـ.ح.

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