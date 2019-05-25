2019/05/25 | 21:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت مفارز شرطة نينوى، اليوم السبت، القبض على 6 دواعش يعملون فيما يسمى بـ{ديوان الجند} جنوب شرقي الموصل.وقال الناطق باسم الداخلية اللواء سعد معن في بيان تلقته وكالة صدى، ان” مديرية شرطة النمرود التابعة لقيادة شرطة نينوى وبناءً على أوامر قبض صارة عن القضاء، القت القبض على {ستة} عناصر من عصابات داعش الإرهابية والذين

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على 6 دواعش في ديوان الجند جنوب شرقي الموصل وكالة صدى الاعلام للانباء.

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