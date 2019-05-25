صرف رواتب الموظفين قبل عيد الفطر

2019/05/25 | 21:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ ن المقرر ان ترسل وزارة المالية الاتحادية رواتب الشهر الخامس لموظفي اقليم كردستان خلال الايام المقبلة، فيما حكومة الاقليم تصرف رواتب الشهر الثالث للموظفين.وقال النائب غالب محمد عضو لجنة النفط والطاقة النيابية في تصريح صحفي: ان بغداد سترسل رواتب موظفي الاقليم قبل عيد الفطر، موضحا، ان الرواتب تصل اقلي كوردستان قبل […]

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