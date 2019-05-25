2019/05/25 | 22:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر مجلس محافظة ذي قار، تعطيل الدوام الرسمي ليوم الاثنين المقبل بذكرى استشهاد الامام علي {عليه السلام}.وذكر مدير اعلام مجلس ذس قار حيدر خضير الربيعي , ان” مجلس المحافظة قرر تعطيل الدوام الرسمي يوم الاثنين المقبل بذكرى استشهاد الامام علي بن ابي طالب {عليه السلام} لإتاحة الفرصة لآداء شعائر ومراسيم الزيارة لكافة ابناء المحافظة”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ذي قار تعلن تعطيل الدوام الرسمي الاثنين المقبل بذكرى استشهاد الامام علي (ع) وكالة صدى الاعلام للانباء.

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