2019/05/25 | 22:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- معالجة الأخطاء المتفاقمة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الرياضة العراقي: الواقع الرياضي بائس بشكل لايصدق والبعض يستلم أربعة رواتب ) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الرياضة العراقي: الواقع الرياضي بائس بشكل لايصدق والبعض يستلم أربعة رواتب ) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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