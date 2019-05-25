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وزير الرياضة العراقي: الواقع الرياضي بائس بشكل لايصدق والبعض يستلم أربعة رواتب


وزير الرياضة العراقي: الواقع الرياضي بائس بشكل لايصدق والبعض يستلم أربعة رواتب
2019/05/25 | 22:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- معالجة الأخطاء المتفاقمة

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