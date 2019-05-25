الحلبوسي يؤكد ضرورة توحيد الصفوف لمواجهة خطر داعش والخلايا النائمة

2019/05/25 | 22:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، السبت، على ضرورة توحيد الصفوف لمواجهة خطر تنظيم “داعش” الإرهابي والخلايا النائمة.وذكر مكتب الحلبوسي في بيان تلتقه وكالة صدى، ان “رئيس مجلس النواب استقبل، اليوم، رئيس الجبهة العربية الموحدة الشيخ وصفي العاصي، وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع في محافظة كركوك، والتأكيد على أهمية إعادة النازحين إلى مناطقهم، وتحقيق

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