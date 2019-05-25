2019/05/25 | 22:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، اعتقال ستة من عناصر تنظيم “داعش” جنوب شرق مدينة الموصل.وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “مديرية شرطة النمرود التابعة لقيادة شرطة نينوى، وبناء على أوامر قبض صادرة عن القضاء، ألقت القبض على ستة عناصر من عصابات داعش

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال ستة من عناصر داعش جنوب شرق الموصل وكالة خطوة برس.

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