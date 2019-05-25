القبض على خلية داعشية جنوب شرقي الموصل

2019/05/25 | 22:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد القت مفارز شرطة نينوى، السبت، القبض على 6 دواعش يعملون فيما يسمى بـ”ديوان الجند” جنوب شرقي الموصل.وقال الناطق باسم الداخلية اللواء سعد معن في بيان، تلقته /المعلومة/، ان “مديرية شرطة النمرود التابعة لقيادة شرطة نينوى وبناءً على أوامر قبض صارة عن القضاء، القت القبض على ستة عناصر من عصابات داعش الإرهابية والذين […]

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