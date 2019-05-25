2019/05/25 | 22:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نينوى/ خطوة برس أعلنت مديرية شرطة ناحية تل عبطة التابعة لشرطة نينوى، اليوم السبت، عن مقتل ارهابيين اثنين خلال محاولتهما الهرب من القوات الامنية غربي الناحية.وقالت المديرية في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “قوة امنية من المديرية والحشد العشائري، وخلال تنفيذها عملية أمنية في قرية الدهر بوادي ابو عبات غرب الناحية،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقتل ارهابيين اثنين خلال محاولتهما الهرب من القوات الامنية في نينوى وكالة خطوة برس.

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