مجهول يضرم النار في مسجد بمدينة ألمانية

2019/05/25 | 22:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة اقدم شخص مجهول على إضرام النار في حاويات أمام مسجد بمدينة هاغن الألمانية، ما تسبب باشتعال حريق ألحق أضرارا مادية بالمسجد.وذكرت وكالة الأناضول وتابعتها /المعلومة/ أن السلطات أجلت العائلات والأطفال قرب مكان الحادث، فيما فتحت الشرطة الألمانية تحقيقا في الحادث.ونقلت الوكالة عن رئيس جمعية المسجد الكبير بهاغن، عمر أورال، قوله إن […]

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