هدى سجاد للعهد: الفساد في العراق محمي باغطية عديدة

2019/05/25 | 22:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- - أكدنا لعبد المهدي ضرورة اعداد مسودة قانون لمكافحة الفساد .

- يجب تشريع قانون خاص بمجلس مكافحة الفساد .

- تهريب سعات الانترنت اهم ملفات الفساد

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