صفقة القرن ابتزاز أمريكي..!!

2019/05/25 | 22:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عامر جاسم العيداني

ان التوقيتات التي تسير عليها حكومة ترامب في تنفيذ صفقة القرن لإنهاء القضية الفلسطينية لم تأتي بدون تخطيط محكم لتنفيذها على حساب دول

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