الدفاع المدني : اخماد حريق داخل ازقـة منطقـة الشواكـة دون اصابات

2019/05/25 | 23:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اخمدت فرق الدفاع المدني حريقا اندلع مساء اليوم داخل الازقة الضيقة في منطقة الشواكة القديمة في جانب الكرخ من بغداد .وذكرت مديرية الدفاع المدني في بيان صحفي ان فرقها تمكنت من اخماد النيران بوقت قياسي دون توسع الحريق الى الدور المجاورة ، وعدم وقوع اصابات بشرية “.

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