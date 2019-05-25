الحلبوسي يبحث اوضاع نازحي كركوك مع رئيس الجبهة العربية

2019/05/25 | 23:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم السبت، اوضاع محافظة كركوك وخصوصا النازحين، مع رئيس الجبهة العربية الموحدة الشيخ وصفي العاصي.وقال بيان للمكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب تلقت/SNG/نسخة منه، ان “الاجتماع شهد التاكيد على اهمية اعادة النازحين الى مناطقهم، وتحقيق الاستقرار والتعايش بين مكونات المحافظة”.وتابع “الطرفان بحثا توحيد الصفوف لمنع عودة تنظيم ...

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