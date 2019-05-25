ظريف يصل بغداد

2019/05/25 | 23:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- وصل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية.ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية العراقية محمد علي الحكيم وعدد من المسؤولين العراقيين لبحث تطورات الاوضاع في المنطقة والعلاقات بين البلدين.وكانت مصادر مطلعة أفادت، أمس الجمعة، بأن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يعتزم زيارة بغداد يوم غد ...

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