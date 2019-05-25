ترامب يعزز جيشه بإرسال 1500 جندي أضافي الى الشرق الأوسط

2019/05/25 | 23:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..أرسل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، 1500 جندي إضافي إلى المنطقة، فيما ذكر مسؤولون أميركيون أن العديد من المعدات الحربية والأسلحة الحديثة سترافق الجنود المتجهين إلى الشرق الأوسط.وذكر ترامب في تصريحات في البيت الأبيض، قبيل توجهه إلى اليابان، إن مهمة هؤلاء الجنود ستكون “وقائية”.وستضاف هذه القوة إلى قوة عسكرية، وصلت في وقت […]

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