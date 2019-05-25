بالفيديو.. حكم بالدوري الفرنسي يوقف مباراة لافطار صائم

2019/05/25 | 23:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} وقفت المباراة التي جمعت بين نادي نيس الفرنسي، وضيفه موناكو في الدوري الممتاز، للسماح للاعب الجزائري يوسف عطال بالإفطار، في لقطة حظيت بانتشار واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت صحيفة «النهار» الجزائرية، أمس الجمعة 24 مايو/أيار 2019، إن حكم المباراة «رودي بوكييه»، أوقف المباراة عند خروج الكرة للتماس ليسمح للنجم الجزائري لاعب نادي نيس بالإفطار وكسر الصيام، بعد وصول الوقت المحدد للإفطار بفرنسا، وظهر عطال وهو يشرب بسرعة القليل من المياه.والمباراة بين الفريقين جاءت في الجولة الـ 38 والأخيرة من الدوري الفرنسي، وأجريت أمس الجمعة، على أرض ملعب «أليانز ريفييرا»، في مدينة «نيس» وانتهت بفوز المحليين بهدفين دون مقابل.وتصدر عطال، الترتيب الخاص بأفضل اللاعبين العرب في النسخ الأخيرة من الدوري الفرنسي، وفقاً لتقييم موقع «هوسكورد» المختص بمتابعة الدوريات الكبرى في أوروبا وفي أمريكا.ورغم حداثة عهده بالدوري الفرنسي، نجح عطال في إثبات وجوده حيث نجح في تسجيل 6 أهداف، وهو ما جعل منه أفضل هداف في فريقه إلى جانب آلان سانت ماكسيمان، مهاجم المنتخب الأوليمبي الفرنسي.ويلعب العديد من اللاعبين العرب والمسلمين في الأندية الفرنسية، والأندية الأوروبية الأخرى، وفي كل مرة يتزامن فيها شهر رمضان مع المواعيد الرياضية الكبرى، تعود قضية صوم اللاعبين أو إفطارهم إلى الواجهة.انتهى

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