تحرير مختطف من كربلاء بعد 24 من إختطافه في بابل

2019/05/25 | 23:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبار/ أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، يوم السبت، عن تحرير مختطف من محافظة كربلاء المقدسة في أقل من 24 ساعة على إختطافه.وذكرت القيادة في بيان لها، حصلت وكالة النبأ للاخبار على نسخة منه، أنه "فور ورود معلومات عن تعرض شاب من أهالي قضاء طويريج التابع لمحافظة كربلاء المقدسة الى حالة خطف داخل محافظة بابل، تم تشكيل فريق عمل بإشراف مباشر من قبل قائد شرطة المحافظة، اللواء الحقوقي علي حسن مهدي الزغيبي، ضم مديرية المخابرات وشعبة الخطف وقسم المخدرات".

وأضاف البيان، أنه "بعد جمع المعلومات والتحري أثمرت جهود الفريق وبأقل من 24 ساعة من التوصل للخاطف وإستدراجه بغية تسليمه الفدية والقبض عليه وتحرير المخطوف من أحد الدور وسط الحلة".

وأشار البيان الى، أن "المعتقل تم تسليمه من قبل القوة الى الجهة المختصة لإكمال الإجراءات التحقيقية بحقه وإحالته الى القضاء لينال جزاءه العادل".



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