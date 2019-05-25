كربلاء: حفل تخرج لتلاميذ يستذكر حادثة عبارة الموت

2019/05/25 | 23:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء / عدي الحاجالنبأ للأخبار/ أقامت مدرسة الشهيد أبو المعالي الإبتدائية في محافظة كربلاء المقدسة إحتفالية بمناسبة تخرّج دفعة من تلاميذها، بحضور عدد كبير من أولياء الأمور فضلاً عن إدارة وكادر المدرسة وذلك في ملعب كربلاء الدولي.

وقال مدير المدرسة، حيدر لؤي، في حديث لمراسل وكالة النبأ للأخبار اليوم السبت، إن "الإحتفالية تهدف لخلق ذكرى طيبة لدى التلاميذ وأولياء أمورهم ولتوطيد العلاقة بين التلميذ ومعلمه".

وأضاف أن "إدارة المدرسة إختارت لدفعة تخرّج تلاميذها لهذا العام تسمية (أحلام بين الماء والطين) تأسّياً بحادثة "عبارة الموت" حيث أخذ التلاميذ على عواتقهم أن يُكملوا أحلام أقرانهم الذين قضوا غرقاً".

وأشار لؤي الى، أننا "نعمل في نهاية كل عام دراسي للإحتفاء بتلاميذنا المجتهدين، وتمّ إختيار ملعب كربلاء الأولمبي هذه المرّة لإقامة حفل التخرّج بإعتباره أحد صروح المدينة التي يحب التلميذ رؤيتها".

وتخلّل حفل التخرّج قراءة لآيات من الذكر الحكيم والإستماع للنشيد الوطني وقراءة سورة الفاتحة على أرواح شهداء العراق كافة وشهداء عبارة الموت خاصّة، كما تخلّل الحفل مجموعة من الفعاليات المسرحية والأناشيد التي تغنّت بحب الوطن والمعلم والمدرسة جسّدها التلاميذ خريجي الدفعة".



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