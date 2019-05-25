الجبهة التركمانية تدعو إلى إبعاد العراق عن صراعات المنطقة

2019/05/25 | 23:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

دعت

الجبهة التركمانية، الى ابعاد العراق عن صراعات المنطقة والتوجه لتنمية الاقتصاد العراقي.

وذكر الجبهة في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن ” الهيأة التنفيذية للجبهة التركمانية عقدت اجتماعا ببغداد جرى خلاله مناقشة الوضع السياسي بما فيها التطورات الإقليمية والأزمة بين الولايات المتحدة وايران”، داعية الجميع الى” إبعاد العراق من ساحة الصراع والالتفات الى تنمية الاقتصاد العراقي وتحسين الخدمات للمواطنين”.

واستعداداً

لانتخابات مجالس المحافظات أكدت الجبهة التركمانية على” اهمية اجراء التعديلات

الضرورية على القانون”.





وأضاف

البيان أن ” الهيأة التنفيذية للجبهة التركمانية أقرت اجراء التغييرات اللازمة

في ادارة مسؤولي فروع الجبهة التركمانية في محافظات بغداد، ديالى، كركوك، اربيل ، موصل،

تلعفر”.

واشارت”

انها تواصل مع الأحزاب القومية التركمانية لاطلاعها على كل مجريات الأمور السياسية

في العاصمة بغداد من اجل استحصال الحقوق القومية وتتواصل مع روؤساء الأحزاب او ممثليهم

في محافظة كركوك لرفدهم بأخر التطورات”، مبينة ان” المواقف الفردية لأي حزب

ستضعف الموقف التركماني الموحد”، داعية الجميع” للتكاتف والابتعاد عن المواقف

الأحادية حرصاً على وحدة الصف في هذا المرحلة الحرجة والحساسة”.

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